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Киноафиша Сериалы Волшебники Сезоны Сезон 1 Серия 13

Волшебники 2015 - 2020 13 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Волшебники»
Запрещённое волшебство
Сезон 1 / Серия 1 16 декабря 2015
Источник магии
Сезон 1 / Серия 2 25 января 2016
Последствия продвинутой магии
Сезон 1 / Серия 3 1 февраля 2016
Мир в стенах
Сезон 1 / Серия 4 8 февраля 2016
Исцеление, серьезное и не очень
Сезон 1 / Серия 5 15 февраля 2016
Нестандартное применение силы
Сезон 1 / Серия 6 22 февраля 2016
Случай у Маяковского
Сезон 1 / Серия 7 29 февраля 2016
Пронзённое сердце
Сезон 1 / Серия 8 7 марта 2016
Кабинет писателя
Сезон 1 / Серия 9 14 марта 2016
Возвращение домой
Сезон 1 / Серия 10 21 марта 2016
Исцеляющая боевая магия
Сезон 1 / Серия 11 28 марта 2016
Тридцать девять могил
Сезон 1 / Серия 12 4 апреля 2016
Вы принесли мне пироженки?
Сезон 1 / Серия 13 11 апреля 2016
О чем cерия

В 1 сезоне 13 серии сериала «Волшебники» Квентин вновь объединяется с Джулией, чтобы отправиться в захватывающее путешествие во времени. Они перемещаются на семьдесят лет назад и встречают группу студентов, которая безвозвратно исчезла в Филори.

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