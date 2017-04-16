В 3 сезоне 2 серии сериала «Оставленные» Нора знакомится со странным человеком, который утверждает, что якобы может вернуть ей ребенка. Кевин становится все более склонным к самоубийству. В Джардене погибает человек, Мэтт помогает замести следы.
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