Секреты есть не только у Уэнсдэй: кто есть кто в семейке Аддамс?

Дон Чжу больше не придется спасать Инсон? В Сети ждут продолжения дорамы «Хороший мальчик» — и похоже напрасно

Все уезжали — и Махидевран тоже: почему только Хюррем нарушила все законы дворца и не поехала в санджак?

«Будет плохим, никому не понравится»: Устюгов похоронил продолжение «Ментовских войн» — к роли Шилова не вернется даже за большие деньги

5 фильмов, которые вы не узнаете по оригинальному названию: переводчики сошли с ума — и так появились десятки новых «Астралов»

Денежки-то бабай унес, и окончания цитат тоже: закончите 5 легендарных фраз из «Любовь и голуби» — без «Людки» и «Дяди Мити» (тест)

Что посмотреть после «Голого пистолета»: лучшие фильмы с Лиамом Нисоном, после которых вы полюбите его еще больше

«К стриптизу Васильева меня жизнь не готовила»: новый фильм звезды «Невского» — практически Marvel (и здесь он танцует голым)

Серий осталось мало, эпика навалом: у «Вождя войны» рейтинги уже выше, чем у «Уэнсдэй», а финал снял сам Момоа — и вот когда он выйдет

Танос, Фронтмен или 456-й? Тест покажет, кем бы вы стали в «Игре в кальмара» от Netflix