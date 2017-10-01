Все уезжали — и Махидевран тоже: почему только Хюррем нарушила все законы дворца и не поехала в санджак?

Откуда большая квартира, двухэтажный гараж и новенький мопед? Похоже, Сыроежкин-старший был не просто дальнобойщиком

«Это просто guilty pleasure»: 75 000 000 зрителей выбрали самый странный боевик лета — смотрели «Главы государств»?

5 фильмов, которые вы не узнаете по оригинальному названию: переводчики сошли с ума — и так появились десятки новых «Астралов»

«Большая честь для меня»: Хью Лори стал новым Дамблдором в «Гарри Поттере», но речь не про сериал НВО (А Волдеморт теперь — звезда «Дэдпула»)

Серий осталось мало, эпика навалом: у «Вождя войны» рейтинги уже выше, чем у «Уэнсдэй», а финал снял сам Момоа — и вот когда он выйдет

Старки повсюду, но вместе — почти никогда: один момент в «Игре престолов» до сих пор не дает покоя фанатам

«К стриптизу Васильева меня жизнь не готовила»: новый фильм звезды «Невского» — практически Marvel (и здесь он танцует голым)

Танос, Фронтмен или 456-й? Тест покажет, кем бы вы стали в «Игре в кальмара» от Netflix

«Толкин вертится в гробу»: Маск устроил разнос «Кольцам власти» — похвалил лишь одну героиню