Так погиб Шилов в 11 сезоне «Ментовских войн» или нет? Расставим все точки над «i»

Даже страшнее, чем в 1979: новый «Чужой» напугал критиков на 90 % свежести — за что его хвалят (и ругают)

«Это не критика»: эксперт разнес оскорбительные обзоры на российское кино от BadComedian

Не только «Гладиатором» единым: топ-5 фильмов о Древнем Риме, которые смотрятся на одном дыхании

Корейский ответ «Великолепному веку» оказался мощнее оригинала: 50 серий пролетают как один миг — зрители поставили 8,6 баллов

Не хорошее вино, а майонез на солнце: смотреть «Кухню» в 2025 откровенно стыдно — секс, сюжет и 3 других причины забыть ситком навсегда

Родился без ног, ходит на руках: инопланетянина в культовом фильме Спилберга сыграл мальчик-инвалид — и вот как он выглядит сейчас (фото)

Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно

Религия такое запрещала: последнюю волю султана Сулеймана его преемники исполнить отказались – похоронили не так, как хотел

Будто Найт Шьямалан в свои лучшие годы: 5 малоизвестных азиатских фильмов с шокирующим финалом, от которого отвисает челюсть