Последний человек на Земле 2015 - 2018 11 серия 2 сезон
8.1Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Последний человек на Земле»
Есть там кто-нибудь?
Сезон 2 / Серия 127 сентября 2015
Бу
Сезон 2 / Серия 24 октября 2015
Ходячий мертвец
Сезон 2 / Серия 311 октября 2015
К стремится к Т
Сезон 2 / Серия 418 октября 2015
Сверчки
Сезон 2 / Серия 525 октября 2015
Реально под напряжением
Сезон 2 / Серия 68 ноября 2015
Детские шаги
Сезон 2 / Серия 715 ноября 2015
Нет быка
Сезон 2 / Серия 822 ноября 2015
Секретный Санта
Сезон 2 / Серия 96 декабря 2015
Тихая ночь
Сезон 2 / Серия 1013 декабря 2015
Кромешная тьма
Сезон 2 / Серия 116 марта 2016
Вальхалла
Сезон 2 / Серия 1213 марта 2016
Рыбное блюдо
Сезон 2 / Серия 133 апреля 2016
Торможение
Сезон 2 / Серия 1410 апреля 2016
Безымянный палец
Сезон 2 / Серия 1517 апреля 2016
Медленное падение
Сезон 2 / Серия 1624 апреля 2016
Умный и глупый
Сезон 2 / Серия 178 мая 2016
30 лет науки спущено в трубу
Сезон 2 / Серия 1815 мая 2016
О чем серия
Во 2 сезоне 11 серии сериала «Последний человек на Земле» Майк спускается на парашюте, после чего три дня бороздит морские просторы. Он находит корабль, где его хватает старый моряк по имени Пэт Браун. Он боится, что Майк заражен опасным вирусом.
«Нечто», «12 обезьян» и еще 3 примера, когда ремейк не убил классику, а сделал ее в 100 раз сильнее — подборка просто топ
Новые триллеры августа ждут не дождутся, когда вы поставите им 10/10: тут истории на любой вкус
Даже страшнее, чем в 1979: новый «Чужой» напугал критиков на 90 % свежести — за что его хвалят (и ругают)
Хуже Красной свадьбы, страшнее Рамси Болтона: Мартин выбрал главного злодея в истории кино — и в Вестеросе такого не сыщешь днем с огнем
ИИ посмотрел советскую анимацию для детей 0+ и чуть не сошел с ума: 3 мульта, которые совсем не то, чем кажутся («Ежик в тумане» — лишь №3)
Враг повержен, но не Шиловым: вспоминаем, в какой серии «Ментовских войн» погиб Дубровский — его ждала незавидная участь
У Диппера в «Гравити Фолз» есть еще одна сестра — ее показывали в мульте много раз, но зрители так и не поняли
Не только «Гладиатором» единым: топ-5 фильмов о Древнем Риме, которые смотрятся на одном дыхании
Уолтер в «Во все тяжкие» признался Джесси в отравлении Брока и даже заспойлерил финал, но понять это без подсказки — невозможно
Религия такое запрещала: последнюю волю султана Сулеймана его преемники исполнить отказались – похоронили не так, как хотел
Не хорошее вино, а майонез на солнце: смотреть «Кухню» в 2025 откровенно стыдно — секс, сюжет и 3 других причины забыть ситком навсегда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail