Киноафиша Сериалы Последний человек на Земле Сезоны Сезон 2 Серия 11

Последний человек на Земле 2015 - 2018 11 серия 2 сезон

Все серии 2 сезона «Последний человек на Земле»
Есть там кто-нибудь?
Сезон 2 / Серия 1 27 сентября 2015
Бу
Сезон 2 / Серия 2 4 октября 2015
Ходячий мертвец
Сезон 2 / Серия 3 11 октября 2015
К стремится к Т
Сезон 2 / Серия 4 18 октября 2015
Сверчки
Сезон 2 / Серия 5 25 октября 2015
Реально под напряжением
Сезон 2 / Серия 6 8 ноября 2015
Детские шаги
Сезон 2 / Серия 7 15 ноября 2015
Нет быка
Сезон 2 / Серия 8 22 ноября 2015
Секретный Санта
Сезон 2 / Серия 9 6 декабря 2015
Тихая ночь
Сезон 2 / Серия 10 13 декабря 2015
Кромешная тьма
Сезон 2 / Серия 11 6 марта 2016
Вальхалла
Сезон 2 / Серия 12 13 марта 2016
Рыбное блюдо
Сезон 2 / Серия 13 3 апреля 2016
Торможение
Сезон 2 / Серия 14 10 апреля 2016
Безымянный палец
Сезон 2 / Серия 15 17 апреля 2016
Медленное падение
Сезон 2 / Серия 16 24 апреля 2016
Умный и глупый
Сезон 2 / Серия 17 8 мая 2016
30 лет науки спущено в трубу
Сезон 2 / Серия 18 15 мая 2016
О чем серия

Во 2 сезоне 11 серии сериала «Последний человек на Земле» Майк спускается на парашюте, после чего три дня бороздит морские просторы. Он находит корабль, где его хватает старый моряк по имени Пэт Браун. Он боится, что Майк заражен опасным вирусом.

