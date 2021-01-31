Меню
Леди и «Дейл» 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Леди и «Дейл»
The Lady and the Dale 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 января 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Леди и «Дейл»»

В 1 сезоне сериала «Леди и «Дейл» действие разворачивается в семидесятых годах, во время экономического кризиса, который охватил Соединенные Штаты Америки. Главная героиня — женщина со странным прошлым по имени Элизабет Кармайкл. Ей удается запатентовать модель автомобиля с рекордно низким расходом бензина. У проекта тут же появляется масса спонсоров. Однако еще до начала работы над машиной Кармайкл бесследно исчезает, оставив после себя лишь воспоминания. Ситуацию обостряет тот факт, что женщина забрала с собой деньги своих инвесторов. Полиция берется за это дело. В рамках расследования сотрудникам правопорядка удается узнать много интересного о биографии главной героини.

Рейтинг сериала

0.0
6.9 IMDb
Сезон 1
Солдат удачи Soldier of Fortune
Сезон 1 Серия 1
31 января 2021
Предостережение покупателям Caveat Emptor: Buyer Beware
Сезон 1 Серия 2
31 января 2021
Виновные бегут The Guilty Fleeth
Сезон 1 Серия 3
7 февраля 2021
Небесные тела Celestial Bodies
Сезон 1 Серия 4
14 февраля 2021
