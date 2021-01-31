В 1 сезоне сериала «Леди и «Дейл» действие разворачивается в семидесятых годах, во время экономического кризиса, который охватил Соединенные Штаты Америки. Главная героиня — женщина со странным прошлым по имени Элизабет Кармайкл. Ей удается запатентовать модель автомобиля с рекордно низким расходом бензина. У проекта тут же появляется масса спонсоров. Однако еще до начала работы над машиной Кармайкл бесследно исчезает, оставив после себя лишь воспоминания. Ситуацию обостряет тот факт, что женщина забрала с собой деньги своих инвесторов. Полиция берется за это дело. В рамках расследования сотрудникам правопорядка удается узнать много интересного о биографии главной героини.