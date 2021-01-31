«Леди и «Дейл» — американский мини-сериал, в основу которого легла реальная история женщины по имени Элизабет Кармайкл. Во время экономического кризиса в стране в семидесятых годах она провернула масштабную аферу, «сделав» деньги буквально из воздуха. Главная героиня запатентовала модель автомобиля с низким расходом топлива. Довольно быстро ее проект нашел спонсоров, однако еще до начала разработки женщина, прихватив с собой деньги, разумеется. В рамках расследования данного дела полиции удалось вскрыть множественные махинации, проводимые Кармайкл. Большая часть из них действительно шокировала.