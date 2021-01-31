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Постер к сериалу Леди и «Дейл»
Постер к сериалу Леди и «Дейл»
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Киноафиша Сериалы Леди и «Дейл»
Леди и «Дейл» (2021 - 2021) The Lady and the Dale 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

«Леди и «Дейл» — американский мини-сериал, в основу которого легла реальная история женщины по имени Элизабет Кармайкл. Во время экономического кризиса в стране в семидесятых годах она провернула масштабную аферу, «сделав» деньги буквально из воздуха. Главная героиня запатентовала модель автомобиля с низким расходом топлива. Довольно быстро ее проект нашел спонсоров, однако еще до начала разработки женщина, прихватив с собой деньги, разумеется. В рамках расследования данного дела полиции удалось вскрыть множественные махинации, проводимые Кармайкл. Большая часть из них действительно шокировала.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Леди и «Дейл» - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
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