В 1 сезоне 4 серии сериала «Метод Комински» Сэнди в тревоге обдумывает вероятность рака, пока ожидает результатов диагностики. Ньюландер понимает, что не может жить с Фиби, и выгоняет дочь из дома, а Лейн пытается поддержать заболевшего педагога.
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