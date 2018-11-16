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Киноафиша Сериалы Метод Комински Сезоны Сезон 1 Серия 4

Метод Комински 2018 4 серия 1 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Метод Комински»
Глава 1. Актер избегает
Сезон 1 / Серия 1 16 ноября 2018
Глава 2. Агент горюет
Сезон 1 / Серия 2 16 ноября 2018
Глава 3. Простата увеличивается
Сезон 1 / Серия 3 16 ноября 2018
Глава 4. Кегель звучит
Сезон 1 / Серия 4 16 ноября 2018
Глава 5. Агент выглядывает
Сезон 1 / Серия 5 16 ноября 2018
Глава 6. Дочь лечится
Сезон 1 / Серия 6 16 ноября 2018
Глава 7. Все не просто так
Сезон 1 / Серия 7 16 ноября 2018
Глава 8. Вдова приближается
Сезон 1 / Серия 8 16 ноября 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Метод Комински» Сэнди в тревоге обдумывает вероятность рака, пока ожидает результатов диагностики. Ньюландер понимает, что не может жить с Фиби, и выгоняет дочь из дома, а Лейн пытается поддержать заболевшего педагога.

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