Метод Комински
Статьи
Статьи о сериале «Метод Комински»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Метод Комински»
Вся информация о сериале
Одновременно и 40-летний неудачник, и 18-летний бродяга: как Мурило Бенисио умудрился сыграть сразу трех героев в «Клоне»
«Такое никогда не покажут у нас по ТВ»: корейцы посмотрели «Ну, погоди!» и восхитились смелостью советского мультика
Тут не только «Декстер» и «Ганнибал»: 10 сериалов о маньяках — от культовой классики до спорных новинок (рейтинг IMDb от 7,7 до 8,9 )
«Иллюзия обмана» взяла пример с Marvel: в третьей части появится новое поколение «Всадников» — двух героев в трейлере не досчитались
«Выглядит до боли знакомо»: в тизере нового «Ледникового периода» разглядели жирный спойлер — Disney будто стирает прошлое
«Доказательств все больше»: финал «Ван-Писа» будет даже хуже, чем у «Наруто» – фанаты тайтла бьют тревогу с каждым новым эпизодом
«Очень странным делам» почти 10 лет: за это время многие уже забыли, что стало с Уиллом – освежаем память перед 5-м сезоном
Проклятая роль, кома, жизнь в морге и слухи о смерти: что стало со звездой драмы «Любовь и голуби» после развала СССР
Дейнерис жертвует собой, а Арья убивает Серсею: фанаты нашли слитый сценарий «Игры престолов» — и он в 100 раз лучше, чем тот, что показали
Татьяну Пельтцер называют «главной бабушкой советского кино», но минимум две актрисы достойны того же: лицо узнают все, имя назовут единицы
«Нужно посмотреть сразу все 16 серий»: в Корее еще 7 лет назад вышли свои «Очень странные дела» – не зря на IMDb у них 8.0
