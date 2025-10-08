«Хроники Сары Коннор» показали зверя: бегал 160 км/ч, поднимал 30 тонн и взрывался при смерти — Т-900 стал кошмаром даже для Скайнета

Не понимаете шедевры Нолана? Просто посмотрите 5 фильмов, от которых он без ума – всё сразу станет ясно (но это неточно)

От Паттинсона до Ривза: в фильме по культовому аниме «Акира» должны были сыграть голливудские звезды, но его не могут снять уже 20 лет

Цитату про овечку из «Сумерек» помнят многие: но эти 5 деталей сюжета знают лишь истинные фанаты (тест)

Собачий «Оскар» в студию! Долгожданный хоррор «Глазами пса» не оправдал хайпа — премьера в России поставила жирную точку

«Деньги нужны, чтобы не думать о них»: вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о финансах (тест)

От создателей «Джона Уика» и «Любовь. Смерть. Роботы»: этот мульт сейчас хайпит на Netflix – за пару дней получил 82% свежести и 2-й сезон

«Ночные кошмары обеспечены»: от этой серии «Маши и Медведя» мурашки по коже — и здесь показывают Машу еще совсем крохой

Netflix готовит рождественский десант: 4 новогодние комедии выйдут одна за другой — марафон стартует уже в ноябре

Все Средиземье превратилось бы в руины еще в «Хоббите»: смерть этого персонажа позволила Толкину создать «Властелина колец»