В 4 сезоне 5 серии сериала «В лучшем мире» Джанет заперта в худшем мире, а Майкл с Джейсоном отправляются к ней на помощь. Элеонор же в отсутствие Джанет решает устроить своим подопечным релакс в доме на озере, а Дерек пытается поддерживать район.
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