Во 2 сезоне 8 серии сериала «В лучшем мире» Майкл отправляет Тахани и Джейсона на курорт и пытается избавиться от Дерека. А Элеонор снова и снова пересматривает видеозапись, на которой они с Чиди признаются друг другу в любви, скрывая это от него.