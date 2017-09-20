Во 2 сезоне 8 серии сериала «В лучшем мире» Майкл отправляет Тахани и Джейсона на курорт и пытается избавиться от Дерека. А Элеонор снова и снова пересматривает видеозапись, на которой они с Чиди признаются друг другу в любви, скрывая это от него.
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