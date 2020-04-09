В 4 сезоне 3 серии сериала «Хорошая борьба» компанию убеждают привлечь к грядущим президентским выборам афроамериканскую часть населения. Сотрудники спорят на тему репарации, а Диана расследует дело о «записке 618».
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