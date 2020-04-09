В 4 сезоне 5 серии сериала «Хорошая борьба» Лиз и Калеб берутся за дело солдата, выступающего в военном суде против собственного командира. Лукка едет в Сент-Люсию, чтобы встретиться с Бьянкой, а Диана продолжает расследование.