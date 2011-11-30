В 1 сезоне 9 серии сериала «Бывшие» Холли начинает встречаться с успешным баскетболистом, одним из бывших клиентов Фила. Все бы хорошо, но в какой-то момент их отношения мешают Кевину нормально выступить на игре. Хаскелл и Стюарт увлеклись ставками.
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