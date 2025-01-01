Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Список клиентов
Киноафиша Сериалы Список клиентов Сезоны

Список клиентов, список сезонов

The Client List 16+
Год выпуска 2012
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Lifetime

Рейтинг сериала

6.8
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Список клиентов»
Список клиентов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 8 апреля 2012 - 17 июня 2012
 
Список клиентов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
15 эпизодов 10 марта 2013 - 16 июня 2013
 
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Горбатая лошадь» или «Необычный вор»: сможете угадать 5 фильмов СССР по иностранным переводам названий? (тест)
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше