О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Список клиентов
Сезоны
Список клиентов, список сезонов
The Client List
16+
Год выпуска
2012
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
Lifetime
Рейтинг сериала
6.8
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Список клиентов»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
8 апреля 2012 - 17 июня 2012
Сезон 2 / Season 2
15 эпизодов
10 марта 2013 - 16 июня 2013
