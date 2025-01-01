Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Гетто
Сезоны
Гетто, список сезонов
The Boondocks
16+
Год выпуска
2005
Страна
США
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
Adult Swim
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
10
голосов
8.5
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Гетто»
Сезон 1 / Season 1
15 эпизодов
6 ноября 2005 - 19 марта 2006
Сезон 2 / Season 2
15 эпизодов
8 октября 2007 - 23 марта 2008
Сезон 3 / Season 3
15 эпизодов
2 мая 2010 - 15 августа 2010
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
21 апреля 2014 - 23 июня 2014
