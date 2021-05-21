В 1 сезоне сериала «Кусь» действие разворачивается на фоне масштабной пандемии коронавирусной инфекции. Две главные героини — подруги и соседки по имени Лили и Рэйчел — пытаются привыкнуть к новому образу жизни. Они постоянно сидят дома и учатся зарабатывать деньги в дистанционном формате, периодически мечтая о возвращении к прежнему, докоронавирусному быту. Увы, желаниям девушек не суждено сбыться. Неожиданно планету накрывает волна еще одного опасного вируса. Новая болезнь оказывается куда опаснее предыдущей: теперь люди не просто умирают, они превращаются в самых настоящих зомби...