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Кусь 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кусь
Киноафиша Сериалы Кусь Сезоны Сезон 1

The Bite 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кусь»

В 1 сезоне сериала «Кусь» действие разворачивается на фоне масштабной пандемии коронавирусной инфекции. Две главные героини — подруги и соседки по имени Лили и Рэйчел — пытаются привыкнуть к новому образу жизни. Они постоянно сидят дома и учатся зарабатывать деньги в дистанционном формате, периодически мечтая о возвращении к прежнему, докоронавирусному быту. Увы, желаниям девушек не суждено сбыться. Неожиданно планету накрывает волна еще одного опасного вируса. Новая болезнь оказывается куда опаснее предыдущей: теперь люди не просто умирают, они превращаются в самых настоящих зомби...

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Кусь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Первая волна The First Wave
Сезон 1 Серия 1
21 мая 2021
Вторая волна The Second Wave
Сезон 1 Серия 2
21 мая 2021
Третья волна The Third Wave
Сезон 1 Серия 3
21 мая 2021
Четвертая волна The Fourth Wave
Сезон 1 Серия 4
21 мая 2021
Пятая волна The Fifth Wave
Сезон 1 Серия 5
21 мая 2021
Шестая волна The Sixth Wave
Сезон 1 Серия 6
21 мая 2021
График выхода всех сериалов
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