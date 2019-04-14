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Киноафиша Сериалы Дурная кровь Сезоны Сезон 1 Серия 3

Дурная кровь 2019 3 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 14 апреля 2019
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 15 апреля 2019
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 16 апреля 2019
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 17 апреля 2019
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 18 апреля 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Дурная кровь» Роза решается наконец-то признаться Дэвиду в том, что у нее есть дочь. Карен устает от лжи Саймона и собирается выгнать мужчину из дома. Форд вместе с братом вынужден противостоять своему жестокому отцу.

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