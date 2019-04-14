В 1 сезоне 3 серии сериала «Дурная кровь» Роза решается наконец-то признаться Дэвиду в том, что у нее есть дочь. Карен устает от лжи Саймона и собирается выгнать мужчину из дома. Форд вместе с братом вынужден противостоять своему жестокому отцу.
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