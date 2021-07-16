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Сюрреалистическая недвижимость 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сюрреалистическая недвижимость
Киноафиша Сериалы Сюрреалистическая недвижимость Сезоны Сезон 1

SurrealEstate
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сюрреалистическая недвижимость»

В 1 сезоне сериала «Сюрреалистическая недвижимость» в центре событий находится мужчина по имени Ник Роман. Он работает директором небольшого и малоизвестного агентства недвижимости, которые занимается приобретением и продажей домов с привидениями. Роман искренне верит в существование какого-то иного мира, при этом он понимает, что некоторые клиенты просто «наживаются» на такой славе. По ходу развития событий к главному герою присоединяются бывший священнослужитель и эксперт по паранормальным явлениям по имени Фил Орли, а также технический специалист Августа Рипли.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Сюрреалистическая недвижимость График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
16 июля 2021
Тот самый Харви The Harvey
Сезон 1 Серия 2
23 июля 2021
Продается владельцем For Sale by Owner
Сезон 1 Серия 3
30 июля 2021
Дом — это не дом A House Is Not a Home
Сезон 1 Серия 4
6 августа 2021
Фут. Призрачный Ребенок Ft. Ghost Child
Сезон 1 Серия 5
13 августа 2021
Роману шесть Roman's Six
Сезон 1 Серия 6
20 августа 2021
Карантин Quarantine
Сезон 1 Серия 7
27 августа 2021
Баба О'Рили Baba O'Riley
Сезон 1 Серия 8
3 сентября 2021
Белая свадьба White Wedding
Сезон 1 Серия 9
10 сентября 2021
Дом всегда выигрывает The House Always Wins
Сезон 1 Серия 10
17 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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