В 1 сезоне сериала «Сюрреалистическая недвижимость» в центре событий находится мужчина по имени Ник Роман. Он работает директором небольшого и малоизвестного агентства недвижимости, которые занимается приобретением и продажей домов с привидениями. Роман искренне верит в существование какого-то иного мира, при этом он понимает, что некоторые клиенты просто «наживаются» на такой славе. По ходу развития событий к главному герою присоединяются бывший священнослужитель и эксперт по паранормальным явлениям по имени Фил Орли, а также технический специалист Августа Рипли.