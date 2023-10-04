Во 2-м сезоне сериала «Сюрреалистическая недвижимость» в центре событий по-прежнему находится риелтор по имени Ник Роман и его подчиненные. Главный герой вместе с членами своей элитной команды высококвалифицированных профессионалов ведет дела, которые большинству их коллег оказались бы просто не под силу. Дома с привидениями буквально отпугивают потенциальных клиентов, однако ровно до того момента, пока они не повстречаются с Ником Романом и его сотрудниками. Эта команда сможет убедить кого угодно в том, что сюрреалистическая недвижимость – это именно то, что им нужно на самом деле.