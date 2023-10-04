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Сюрреалистическая недвижимость 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Сюрреалистическая недвижимость
Киноафиша Сериалы Сюрреалистическая недвижимость Сезоны Сезон 2

SurrealEstate
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Сюрреалистическая недвижимость»

Во 2-м сезоне сериала «Сюрреалистическая недвижимость» в центре событий по-прежнему находится риелтор по имени Ник Роман и его подчиненные. Главный герой вместе с членами своей элитной команды высококвалифицированных профессионалов ведет дела, которые большинству их коллег оказались бы просто не под силу. Дома с привидениями буквально отпугивают потенциальных клиентов, однако ровно до того момента, пока они не повстречаются с Ником Романом и его сотрудниками. Эта команда сможет убедить кого угодно в том, что сюрреалистическая недвижимость – это именно то, что им нужно на самом деле.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Сюрреалистическая недвижимость График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Доверься процессу Trust the Process
Сезон 2 Серия 1
4 октября 2023
Истина в рекламе Truth in Advertising
Сезон 2 Серия 2
11 октября 2023
Дворецкий этого не сделал The Butler Didn't
Сезон 2 Серия 3
18 октября 2023
Я наложил на тебя заклятие I Put a Spell on You
Сезон 2 Серия 4
25 октября 2023
Искусство и наука Art & Science
Сезон 2 Серия 5
1 ноября 2023
Поджечь свой флаг Set Your Flag on Fire
Сезон 2 Серия 6
8 ноября 2023
Бог и монстры God & Monsters
Сезон 2 Серия 7
15 ноября 2023
Пусть собаки спят Let Sleeping Dogs Lie
Сезон 2 Серия 8
22 ноября 2023
Дорогие ушедшие Dearly Departed
Сезон 2 Серия 9
29 ноября 2023
Отпустить Letting Go
Сезон 2 Серия 10
6 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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