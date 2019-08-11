Во 2 сезоне 6 серии сериала «Наследники» большая часть из Роев отправляется на пресс-конференцию, чтобы завершить соглашение с Пирсами. Однако новость о том, что в скором времени против них будет опубликован разгромный материал, путает планы героев.
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