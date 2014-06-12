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Стрелок 2 сезон 2 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Стрелок»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 12 июня 2014
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 12 июня 2014
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 12 июня 2014
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 12 июня 2014
О чем cерия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Стрелок» спецназовец Макаров прилетает в чужую страну, после чего едет в провинцию, где обосновалась криминальная группировка. Объединившись с местными жителями, Андрей разрабатывает план действий.

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