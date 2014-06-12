Во 2 сезоне 2 серии сериала «Стрелок» спецназовец Макаров прилетает в чужую страну, после чего едет в провинцию, где обосновалась криминальная группировка. Объединившись с местными жителями, Андрей разрабатывает план действий.
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