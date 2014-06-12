Во 2 сезоне 3 серии сериала «Стрелок» Макаров и его люди продолжают сражаться с преступной группировкой, захватившей власть в провинциальном городе. После того, как русские спецназовцы убили нескольких членов банды, главарь наносит ответный удар.
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