В 1 сезоне сериала «Врата штейна» сюжет разворачивается в некоем городе под названием Акихабара, притоне странных и непонятных людей. Здесь собираются талантливый ученый Ринтаро, отчаянный хакер Итару, а также добрая и дружелюбная Маюри. Вместе они мечтают сделать мир лучше. Однако когда Ринтаро изобретает машину времени и случайно открывает врата штейна, все начинает идти наперекосяк. Ринтаро понимает, что допустил ужасную ошибку — теперь жизнь его самого и его друзей находится в большой опасности…