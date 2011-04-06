Меню
Врата Штейна 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Врата Штейна
Steins Gate 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 апреля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Врата Штейна»

В 1 сезоне сериала «Врата штейна» сюжет разворачивается в некоем городе под названием Акихабара, притоне странных и непонятных людей. Здесь собираются талантливый ученый Ринтаро, отчаянный хакер Итару, а также добрая и дружелюбная Маюри. Вместе они мечтают сделать мир лучше. Однако когда Ринтаро изобретает машину времени и случайно открывает врата штейна, все начинает идти наперекосяк. Ринтаро понимает, что допустил ужасную ошибку — теперь жизнь его самого и его друзей находится в большой опасности…

Список серий 1-го сезона сериала «Врата Штейна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пролог начала и конца Prologue of the Beginning and the End
Сезон 1 Серия 1
6 апреля 2011
Паранойя путешествий во времени Paranoia of Time Leaps
Сезон 1 Серия 2
13 апреля 2011
Паранойя параллельного мира Paranoia of Parallel Process
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2011
Рандеву с блуждающими абстракциями Rendezvous of Abstract Fluctuation
Сезон 1 Серия 4
27 апреля 2011
Рандеву с коллизией электрических разрядов Rendezvous of Electrical Charge Conflict
Сезон 1 Серия 5
4 мая 2011
Дивергенция эффекта бабочки Divergence of Butterfly Effect
Сезон 1 Серия 6
11 мая 2011
Дивергенция сдвига Divergence of Fault
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2011
Гомеостаз фантазий Homeostasis of Dreams
Сезон 1 Серия 8
25 мая 2011
Гомеостаз иллюзий Homeostasis of Illusions
Сезон 1 Серия 9
1 июня 2011
Гомеостаз сдвоенного роста Homeostasis of Complements
Сезон 1 Серия 10
8 июня 2011
Догма горизонта событий Dogma of Space-Time Boundary
Сезон 1 Серия 11
15 июня 2011
Догма горизонта событий Dogma of Static Limit
Сезон 1 Серия 12
22 июня 2011
Метафизический некроз Necrosis of Metaphysical
Сезон 1 Серия 13
29 июня 2011
Физический некроз Necrosis of Physical
Сезон 1 Серия 14
6 июля 2011
Некроз недостающего звена Missing Link Necrosis
Сезон 1 Серия 15
13 июля 2011
Необратимый некроз Irreversible Necrosis
Сезон 1 Серия 16
20 июля 2011
Комплекс искажения мнимого изображения Complex Virtual Image Distortion
Сезон 1 Серия 17
27 июля 2011
Андрогенез самоподобного объекта Androgynous Self Resemblance
Сезон 1 Серия 18
3 августа 2011
Апоптоз бесконечной цепи Apoptosis of Pyramid Scheme
Сезон 1 Серия 19
10 августа 2011
Апоптоз исчезнувшего недовольства Finalize Apoptosis
Сезон 1 Серия 20
17 августа 2011
Расплавление причинности Melt of the Principle of Causality
Сезон 1 Серия 21
24 августа 2011
Расплавление понимания существования Being Meltdown
Сезон 1 Серия 22
31 августа 2011
На границе Врат Штейна Open the Steins Gate
Сезон 1 Серия 23
7 сентября 2011
Пролог конца и начала The Prologue Begins With the End
Сезон 1 Серия 24
14 сентября 2011
