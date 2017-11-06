В 1 сезоне сериала «Спецы» во время осмотра места преступления к делу подключается новичок отдела — Андрей Макаров. Он разговаривает исключительно в манере элегантного хамства, но при этом оправдывает своё пребывание в должности, с одного взгляда помечая важные для раскрытия дел улики. Следователь Богдана Ковальская — единственная, кто может ответить напористому специалисту не меньшей едкостью. Профессиональная наблюдательность позволит им не только пролить свет на тайны преступлений, но и заглянуть в уголки душ друг друга.