Спецы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Спецы
Киноафиша Сериалы Спецы Сезоны Сезон 1

Спецы 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Спецы»

В 1 сезоне сериала «Спецы» во время осмотра места преступления к делу подключается новичок отдела — Андрей Макаров. Он разговаривает исключительно в манере элегантного хамства, но при этом оправдывает своё пребывание в должности, с одного взгляда помечая важные для раскрытия дел улики. Следователь Богдана Ковальская — единственная, кто может ответить напористому специалисту не меньшей едкостью. Профессиональная наблюдательность позволит им не только пролить свет на тайны преступлений, но и заглянуть в уголки душ друг друга.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Спецы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
6 ноября 2017
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
6 ноября 2017
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
7 ноября 2017
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
7 ноября 2017
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
8 ноября 2017
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
8 ноября 2017
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
9 ноября 2017
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
9 ноября 2017
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
13 ноября 2017
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
13 ноября 2017
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
14 ноября 2017
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
14 ноября 2017
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
15 ноября 2017
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
15 ноября 2017
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
16 ноября 2017
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
16 ноября 2017
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
20 ноября 2017
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
20 ноября 2017
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
22 ноября 2017
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
22 ноября 2017
График выхода всех сериалов
