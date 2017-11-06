Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Спецы Сезоны Сезон 1 Серия 13

Спецы 2017 13 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 6 ноября 2017
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 6 ноября 2017
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 7 ноября 2017
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 7 ноября 2017
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 8 ноября 2017
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 8 ноября 2017
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 9 ноября 2017
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 9 ноября 2017
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 13 ноября 2017
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 13 ноября 2017
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 14 ноября 2017
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 14 ноября 2017
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 15 ноября 2017
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 15 ноября 2017
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 16 ноября 2017
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 16 ноября 2017
Эпизод 17
Сезон 1 / Серия 17 20 ноября 2017
Эпизод 18
Сезон 1 / Серия 18 20 ноября 2017
Эпизод 19
Сезон 1 / Серия 19 22 ноября 2017
Эпизод 20
Сезон 1 / Серия 20 22 ноября 2017
О чем cерия

В 1 сезоне 13 серии сериала «Спецы» известный режиссёр умирает в своём особняке, испытав в последние минуты жизни странный приступ воодушевления. На погибшем одновременно надеты и линзы, и очки, что и становится основой для подозрения у следствия.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Шала бандиттер 1 комментарий
Оппенгеймер
Оппенгеймер 9 комментариев
Прыгучая братва
Прыгучая братва 2 комментария
Related video
Без изъянов: женщины с этими именами идеальны во всем
Сразу 4 знака зодиака с 1 сентября ждет белая полоса: может, и ваш в списке?
Добронравов и Кравченко под угрозой: герои «Сватов» умирают один за другим
В СССР все думали, что Кикабидзе — бабник, а оказалось — однолюб: увидев фото жены, все поймете
Анкудинова всю жизнь сторонилась родной матери: увидев, сразу поймете причину
В СССР врали о пользе этого летнего напитка: он опасен для всех
Осталось три удачных дня, чтобы родить богатыря: когда лучше всего зачать ребенка в августе 2023
Звезду «Маленькой Веры» спасают врачи: на теле 86-летнего Назарова живого места нет
Отекшая, на себя непохожая: как в последнее время выглядела Ирина Мирошниченко
Тест: насколько вы сообразительны?
Ванга знала, как никогда не нуждаться в деньгах: есть всего одно правило
К тещам такие приходят только в кошмарах: худшие зятья по знаку зодиака
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше