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Киноафиша Сериалы Голос перемен Сезоны Сезон 1 Серия 2

Голос перемен 2020 2 серия 1 сезон

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Мангроув
Сезон 1 / Серия 1 15 ноября 2020
Лаверс Рок
Сезон 1 / Серия 2 22 ноября 2020
Красное, белое и синее
Сезон 1 / Серия 3 29 ноября 2020
Алекс Уитл
Сезон 1 / Серия 4 6 декабря 2020
Образование
Сезон 1 / Серия 5 13 декабря 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Голос перемен» разворачивается история любви, которая зародилась где-то в западном Лондоне 1980-х годов. Отношения главных героев развиваются на фоне насилия, происходящего на улицах, музыки и городской романтики.

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