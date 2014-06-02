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Киноафиша Сериалы Сладкая жизнь Сезоны Сезон 1 Серия 6

Сладкая жизнь 2014 - 2016 6 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Сладкая жизнь»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 2 июня 2014
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 3 июня 2014
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 4 июня 2014
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 5 июня 2014
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 9 июня 2014
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 10 июня 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Сладкая жизнь» несмотря на все конфликты, Игорь и Саша находят общий язык. Они перестали ссориться, и финансовый вопрос их больше не беспокоит. Похоже, отношения Вадика и Наташи перешли на новый уровень.

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