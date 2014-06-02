В 1 сезоне 2 серии сериала «Сладкая жизнь» после знакомства с Игорем Саша думает, что у нее все схвачено. Однако мужчина даже не оплачивает весь заказ в ресторане. Что же она будет делать, как ей выжить в столице?
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