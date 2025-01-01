Emily
[за закрытой дверью, после стука Наоми] Я не открою дверь. Моё лицо всё опухшее. Я немного поплакала.
Naomi
Мне все равно.
[садятся на крыльце, Эмили тоже садится]
Naomi
Мне нужен кто-то. Я нуждаюсь в ком-то.
[пауза]
Naomi
Ты — тот самый.
Naomi
[плача] И... когда я с тобой, я чувствую себя лучше. Я чувствую себя счастливее, меньше одинокой... менее одинокой
[Эмили протягивает руку через дверной проем, чтобы взять за руку Наоми]
Naomi
Это не так просто, не так ли? Быть с кем-то?
Naomi
Нет. Я имею в виду, я не знаю. По крайней мере, я так не думаю.
[пауза]
Naomi
Эмили?
[пауза, затем всхлипывая]
Naomi
Не можем ли мы просто посидеть так немного?
Emily
[пауза] Да, мы можем... немного.