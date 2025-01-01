Меню
Цитаты из сериала Молокососы

Tony Stonem Мой последний лучший друг — Макси. Он немного новенький, он немного классный, он немного гей.
Chris Miles Вчера вечером, чувак, было классно. Настоящий кайф. Всё, что можно пожелать от вечера. Песни, девочки из хора, яркие костюмы, ф#л#т#и#... кролики
Emily [цитата] "Теперь я вижу это в огнях - Наоми, познакомься со мной."
Naomi Мне показалось, что это запоминающееся.
Emily Да, как и ВИЧ.
Emily [за закрытой дверью, после стука Наоми] Я не открою дверь. Моё лицо всё опухшее. Я немного поплакала.
Naomi Мне все равно.
[садятся на крыльце, Эмили тоже садится]
Naomi Мне нужен кто-то. Я нуждаюсь в ком-то.
[пауза]
Naomi Ты — тот самый.
Emily [со слезами] И?
Naomi [плача] И... когда я с тобой, я чувствую себя лучше. Я чувствую себя счастливее, меньше одинокой... менее одинокой
[Эмили протягивает руку через дверной проем, чтобы взять за руку Наоми]
Naomi Это не так просто, не так ли? Быть с кем-то?
Emily Разве нет?
Naomi Нет. Я имею в виду, я не знаю. По крайней мере, я так не думаю.
[пауза]
Naomi Эмили?
[пауза, затем всхлипывая]
Naomi Не можем ли мы просто посидеть так немного?
Emily [пауза] Да, мы можем... немного.
Наоми Я думаю, что уеду этим летом.
Эмили О.
Наоми Испания, Кипр, возможно. Одна. Проведу время наедине с собой, знаешь, подумаю о жизни.
[пр clears throat]
Эмили О чем?
Наоми Давай просто останемся друзьями, хорошо?
Эмили Мы так говорим, не так ли?
Наоми [пауза] Да, хорошего лета.
[начинает уходить]
Эмили [пауза] Я буду по тебе скучать
Наоми [останавливается, пауза, затем оборачивается и целует Эмили]
[отчаянно]
Наоми Я не могу это вынести. Не могу
[поцелуй]
Наоми .
Эмили Все в порядке
[поцелуй]
Эмили Все в порядке
[поцелуй]
Наоми Господи!
[поцелуй]
Emily [лежа в постели вместе] Я бы хотела, чтобы у меня была такая мама. Мы с Кэти всегда были вместе. Всё вместе. Ели, спали... Пока нам не исполнилось девять, мы всегда ходили в туалет одновременно.
Naomi [смеясь] Господи!
Emily Да. Никаких секретов. Не было смысла.
Naomi [пауза, затем серьёзно] А что насчёт этого?
Emily [пауза] Наоми... Я хочу рассказать людям.
Naomi Что ты гей?
Emily Я хочу рассказать людям о нас. Пойдем со мной на выпускной бал.
Naomi Зачем мне это нужно?
Emily Почему бы и нет?
Naomi Эм, это никого не касается.
Emily Почему? Кого волнует, что думают другие?
Naomi Эмили, я не такая, как ты! Я не уверена, как ты.
Emily В чём ты не уверена?
Naomi Разве мысли не могут быть сложными?
Emily Ладно, тебе нравятся парни тоже.
Naomi Может быть. Может, мне нравятся только парни, кроме тебя.
Emily Ну, это просто отлично! Ты так хорошо понимаешь себя, не правда ли?
[пауза]
Emily Пойдем на бал, как будто мы вместе.
Naomi [пауза, затем Эмили встает] Не делай этого.
Emily Нет, ты не делай этого!
[одевается]
Emily Я не твой чёртов эксперимент! Где мои чёртовы туфли?
[осматривается вокруг]
Emily О, к чёрту! Держи их! Я устала... Сильно устала от этого.
[смотрит напряженно на Наоми, пауза]
Emily Мы все еще держимся за руки через кошачью дверцу, не так ли?
[пауза]
Emily Развлекайся на Кипре.
Наоми [после того, как Кэти сказала, что Эмили спала с Джеем] Почему ты такая ужасная?
Кэти Потому что я люблю её больше, чем ты когда-либо сможешь.
