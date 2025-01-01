Emily [за закрытой дверью, после стука Наоми] Я не открою дверь. Моё лицо всё опухшее. Я немного поплакала.

Naomi Мне все равно.

[садятся на крыльце, Эмили тоже садится]

Naomi Мне нужен кто-то. Я нуждаюсь в ком-то.

[пауза]

Naomi Ты — тот самый.

Naomi [плача] И... когда я с тобой, я чувствую себя лучше. Я чувствую себя счастливее, меньше одинокой... менее одинокой

[Эмили протягивает руку через дверной проем, чтобы взять за руку Наоми]

Naomi Это не так просто, не так ли? Быть с кем-то?

Emily Разве нет?

Naomi Нет. Я имею в виду, я не знаю. По крайней мере, я так не думаю.

[пауза]

Naomi Эмили?

[пауза, затем всхлипывая]

Naomi Не можем ли мы просто посидеть так немного?