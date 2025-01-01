Меню
Постер сериала Молокососы
Молокососы, список сезонов

Skins 18+
Год выпуска 2007
Страна Великобритания
Эпизод длится 45 минут
Телеканал E4

Рейтинг сериала

8.3
8.2 IMDb
Список сезонов сериала «Молокососы»
Молокососы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
9 эпизодов 25 января 2007 - 22 марта 2007
 
Молокососы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 11 февраля 2008 - 14 апреля 2008
 
Молокососы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов 22 января 2009 - 26 марта 2009
 
Молокососы - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
8 эпизодов 28 января 2010 - 18 марта 2010
 
Молокососы - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
8 эпизодов 27 января 2011 - 17 марта 2011
 
Молокососы - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
10 эпизодов 23 января 2012 - 26 марта 2012
 
Молокососы - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
6 эпизодов 1 июля 2013 - 5 августа 2013
 
