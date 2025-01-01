Меню
Молокососы, список сезонов
Skins
18+
Год выпуска
2007
Страна
Великобритания
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
E4
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
10
голосов
8.2
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Молокососы»
Сезон 1 / Season 1
9 эпизодов
25 января 2007 - 22 марта 2007
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
11 февраля 2008 - 14 апреля 2008
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
22 января 2009 - 26 марта 2009
Сезон 4 / Season 4
8 эпизодов
28 января 2010 - 18 марта 2010
Сезон 5 / Season 5
8 эпизодов
27 января 2011 - 17 марта 2011
Сезон 6 / Season 6
10 эпизодов
23 января 2012 - 26 марта 2012
Сезон 7 / Season 7
6 эпизодов
1 июля 2013 - 5 августа 2013
