О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Стыд
Сезоны
Стыд, список сезонов
Skam
16+
Год выпуска
2015
Страна
Норвегия
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
NRK1
Рейтинг сериала
8.4
Оцените
11
голосов
8.6
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Стыд»
Ева / Eva
11 эпизодов
25 сентября 2015 - 11 декабря 2015
Нура / Noora
12 эпизодов
4 марта 2016 - 3 июня 2016
Исак / Isak
10 эпизодов
7 октября 2016 - 16 декабря 2016
Сана / Sana
10 эпизодов
14 апреля 2017 - 24 июня 2017
