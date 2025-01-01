Меню
Стыд, список сезонов

Skam 16+
Год выпуска 2015
Страна Норвегия
Эпизод длится 30 минут
Телеканал NRK1

Рейтинг сериала

8.4
8.6 IMDb
Список сезонов сериала «Стыд»
Стыд - Ева / Eva Ева / Eva
11 эпизодов 25 сентября 2015 - 11 декабря 2015
 
Стыд - Нура / Noora Нура / Noora
12 эпизодов 4 марта 2016 - 3 июня 2016
 
Стыд - Исак / Isak Исак / Isak
10 эпизодов 7 октября 2016 - 16 декабря 2016
 
Стыд - Сана / Sana Сана / Sana
10 эпизодов 14 апреля 2017 - 24 июня 2017
 
