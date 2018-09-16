Проект является голландской адаптацией одноименного норвежского сериала. Это история о дружбе, любви и отношениях между подростками, которые учатся в старшей школе. Они не всегда добиваются успеха в своих начинаниях, но стремятся к тому, чтобы выбрать путь, по которому пойдут в будущем, и определиться, кем они хотят стать. Возможно, именно в этом возрасте некоторые из героев уже встретят свою единственную любовь. Неизбежно каждому из них придется столкнуться с первыми предательствами и разочарованиями...