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7.3 Рейтинг IMDb: 8
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Киноафиша Сериалы Стыд. Нидерланды

Стыд. Нидерланды (2018 - 2019)

Skam NL
Год выпуска 2018
Страна Нидерланды
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал NPO 3
Продолжительность сериала 8 часов 45 минут
О чем сериал

Проект является голландской адаптацией одноименного норвежского сериала. Это история о дружбе, любви и отношениях между подростками, которые учатся в старшей школе. Они не всегда добиваются успеха в своих начинаниях, но стремятся к тому, чтобы выбрать путь, по которому пойдут в будущем, и определиться, кем они хотят стать. Возможно, именно в этом возрасте некоторые из героев уже встретят свою единственную любовь. Неизбежно каждому из них придется столкнуться с первыми предательствами и разочарованиями...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Monk Dagelet Noah Boom
Florian Regtien Lucas van Der Heijden
Suus de Nies Isa Keijser
Zoë Love Smith Liv Reijners
Bo van Borssum Waalkes Engel Beekman
Sara Calmeijer Meijburg Janna Mertens
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Стыд. Нидерланды - Иса / Isa Иса / Isa
2018, 11 эпизодов
 
Стыд. Нидерланды - Лив / Liv Лив / Liv
2019, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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