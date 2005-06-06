Клиент всегда мертв 5 сезон 7 серия смотреть онлайн
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Все серии 5 сезона «Клиент всегда мертв»
Покрытие из белой грунтовки
Сезон 5 / Серия 16 июня 2005
Танец для меня
Сезон 5 / Серия 213 июня 2005
Держи меня за руку
Сезон 5 / Серия 320 июня 2005
Время летит
Сезон 5 / Серия 427 июня 2005
Съешь персик
Сезон 5 / Серия 54 июля 2005
Радуга причин
Сезон 5 / Серия 610 июля 2005
Тишина
Сезон 5 / Серия 717 июля 2005
Поющий для наших жизней
Сезон 5 / Серия 824 июля 2005
Экотон
Сезон 5 / Серия 931 июля 2005
В полном одиночестве
Сезон 5 / Серия 107 августа 2005
Неподвижный
Сезон 5 / Серия 1114 августа 2005
Все ждут
Сезон 5 / Серия 1221 августа 2005
О чем серия
В 5 сезоне 7 серии сериала «Клиент всегда мертв» в бюро поступает тело Петра, внезапно скончавшегося в театре. Между тем Дэвид и Кит пытаются справиться со своими приемными детьми, а Джордж требует от Рут развода, встретив новую любовь.
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