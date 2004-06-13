Клиент всегда мертв 4 сезон 4 серия смотреть онлайн
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Все серии 4 сезона «Клиент всегда мертв»
Все ясно
Сезон 4 / Серия 113 июня 2004
В случае восторга
Сезон 4 / Серия 220 июня 2004
Параллельная игра
Сезон 4 / Серия 327 июня 2004
Могу я сейчас прийти?
Сезон 4 / Серия 411 июля 2004
Это мой пес
Сезон 4 / Серия 518 июля 2004
Насилие начинается дома
Сезон 4 / Серия 625 июля 2004
Вызов
Сезон 4 / Серия 71 августа 2004
Приход и уход
Сезон 4 / Серия 88 августа 2004
Размалывая кукурузу
Сезон 4 / Серия 915 августа 2004
Черный лес
Сезон 4 / Серия 1022 августа 2004
Бомбоубежище
Сезон 4 / Серия 1129 августа 2004
Без названия
Сезон 4 / Серия 1212 сентября 2004
О чем серия
В 4 сезоне 4 серии сериала «Клиент всегда мертв» умирает пожилой Лоуренс. Выясняется, что покойный являлся отцом первой любви Дэвида. Клэр начинает встречаться с Джимми из своего класса, а Рут узнает о существовании второго сына Джорджа.
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