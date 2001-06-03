Клиент всегда мертв 1 сезон 11 серия смотреть онлайн
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Все серии 1 сезона «Клиент всегда мертв»
Пилот
Сезон 1 / Серия 13 июня 2001
Завещание
Сезон 1 / Серия 210 июня 2001
Нога
Сезон 1 / Серия 317 июня 2001
Семья
Сезон 1 / Серия 424 июня 2001
Открытая книга
Сезон 1 / Серия 51 июля 2001
Комната
Сезон 1 / Серия 68 июля 2001
Братство
Сезон 1 / Серия 715 июля 2001
Перекрестки
Сезон 1 / Серия 822 июля 2001
Жизнь слишком коротка
Сезон 1 / Серия 929 июля 2001
Новая личность
Сезон 1 / Серия 105 августа 2001
Поездка
Сезон 1 / Серия 1112 августа 2001
Частная жизнь
Сезон 1 / Серия 1219 августа 2001
Тук, тук
Сезон 1 / Серия 1319 августа 2001
О чем серия
В 1 сезоне 11 серии сериала «Клиент всегда мертв» владельцев бюро приглашают на конференцию, которая пройдет в Лас-Вегасе. На вечеринке Дэвид попадает в неловкую ситуацию, когда ему заказывают стриптизершу. Вечер завершается для него арестом.
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