В 1 сезоне 1 серии сериала «Бесстыжие» Фиона знакомится с привлекательным незнакомцем по имени Стив, который безуспешно пытался остановить кражу ее сумки в клубе. Лип подозревает, что Йен умалчивает о своей ориентации.
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Авторизация по e-mail