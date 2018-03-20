В 3 сезоне 20 серии сериала «Сумеречные охотники» Джонатан получает артефакт, но охотникам удается избавить Клэри от его влияния. В итоге девушка снова приходит в себя. Джордан предлагает Майе вернуть свою человеческую сущность, но та отказывается.
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