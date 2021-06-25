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Секс/жизнь 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Секс/жизнь
Киноафиша Сериалы Секс/жизнь Сезоны Сезон 1

Sex/Life 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 июня 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Секс/жизнь»

В 1 сезоне сериала «Секс/жизнь» в центре событий находится женщина среднего возраста по имени Билли. Вот уже много лет она живет совершенно обыденной жизнью примерной домохозяйки, идеальной матери и любящей супруги. Несмотря на, казалось бы, абсолютную семейную идиллию, главная героиня упорно не может перестать думать о своем бывшем любовнике: она то и дело возвращается воспоминаниями в их страстные и безумные отношения. Порой создается впечатление, что этот человек на самом деле всегда был где-то рядом. Неожиданно он действительно возвращается и вновь пытается очаровать Билли. Но женщина не готова просто так отказаться от своей прекрасной семьи.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий сериала Секс/жизнь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Жены в Коннектикуте The Wives Are in Connecticut
Сезон 1 Серия 1
25 июня 2021
Полночь в метро Down in the Tube Station at Midnight
Сезон 1 Серия 2
25 июня 2021
Нью-Йорк — состояние души Empire State of Mind
Сезон 1 Серия 3
25 июня 2021
Новый Нью-Йорк New New York
Сезон 1 Серия 4
25 июня 2021
Звуки пригорода The Sound of the Suburbs
Сезон 1 Серия 5
25 июня 2021
Место, известное только нам Somewhere Only We Know
Сезон 1 Серия 6
25 июня 2021
Городок субботним вечером Small Town Saturday Night
Сезон 1 Серия 7
25 июня 2021
Должно быть, это здесь This Must Be the Place
Сезон 1 Серия 8
25 июня 2021
График выхода всех сериалов
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