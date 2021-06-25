В 1 сезоне сериала «Секс/жизнь» в центре событий находится женщина среднего возраста по имени Билли. Вот уже много лет она живет совершенно обыденной жизнью примерной домохозяйки, идеальной матери и любящей супруги. Несмотря на, казалось бы, абсолютную семейную идиллию, главная героиня упорно не может перестать думать о своем бывшем любовнике: она то и дело возвращается воспоминаниями в их страстные и безумные отношения. Порой создается впечатление, что этот человек на самом деле всегда был где-то рядом. Неожиданно он действительно возвращается и вновь пытается очаровать Билли. Но женщина не готова просто так отказаться от своей прекрасной семьи.