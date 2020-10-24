Меню
Северная звезда 2022 - 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Северная звезда
Северная звезда

Северная звезда 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Северная звезда»

В 1 сезоне сериала «Северная звезда» в самую строгую в России колонию по ошибке этапируют бывшего майора полиции Станислава Ракитина. Мужчина должен был отбывать четыре с половиной года в обычной тюрьме общего режима за случайное ранение гражданского лица. Да и этот срок вполне мог быть обжалован и переведен в условный. Но неведомый «доброжелатель» подменил документы и незаслуженно отправил Стаса в «Северную звезду», где содержат самых жестоких убийц и маньяков. Тем временем прямо в колонии начинают происходить загадочные преступления, и герой вспоминает о былой профессии.

0.0
6.8 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Северная звезда»
Сезон 1
Серия 1
24 октября 2020
Серия 2
24 октября 2020
Серия 3
24 октября 2020
Серия 4
24 октября 2020
Серия 5
25 октября 2020
Серия 6
25 октября 2020
Серия 7
25 октября 2020
Серия 8
25 октября 2020
