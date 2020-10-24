В 1 сезоне сериала «Северная звезда» в самую строгую в России колонию по ошибке этапируют бывшего майора полиции Станислава Ракитина. Мужчина должен был отбывать четыре с половиной года в обычной тюрьме общего режима за случайное ранение гражданского лица. Да и этот срок вполне мог быть обжалован и переведен в условный. Но неведомый «доброжелатель» подменил документы и незаслуженно отправил Стаса в «Северную звезду», где содержат самых жестоких убийц и маньяков. Тем временем прямо в колонии начинают происходить загадочные преступления, и герой вспоминает о былой профессии.