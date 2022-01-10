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Семейка 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Семейка
Киноафиша Сериалы Семейка Сезоны Сезон 1

Semeyka 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 17
Продолжительность сезона 7 часов 5 минут
О чем 1-й сезон сериала «Семейка»

В 1 сезоне сериала «Семейка» в центре событий – супружеская пара Надежда и Сергей Нестеровы. Уже 17 лет они являются мужем и женой, и, по всей видимости, приблизились к кризису. Как и многие женщины, Надя недовольна безответственностью своего мужа, пренебрежительным отношением к домашним обязанностям и чрезмерной ребячливостью. Чтобы услышать друг друга и преодолеть размолвки, супруги решили обратиться к семейному психологу. Несмотря на то, что на первом сеансе они снова переругались, дальше дело пошло на лад.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий сериала Семейка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 января 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 января 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 января 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 января 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
12 января 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 января 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
13 января 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
13 января 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
17 января 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
17 января 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
18 января 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
19 января 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
20 января 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
24 января 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
25 января 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
26 января 2022
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
27 января 2022
График выхода всех сериалов
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