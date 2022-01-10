В 1 сезоне сериала «Семейка» в центре событий – супружеская пара Надежда и Сергей Нестеровы. Уже 17 лет они являются мужем и женой, и, по всей видимости, приблизились к кризису. Как и многие женщины, Надя недовольна безответственностью своего мужа, пренебрежительным отношением к домашним обязанностям и чрезмерной ребячливостью. Чтобы услышать друг друга и преодолеть размолвки, супруги решили обратиться к семейному психологу. Несмотря на то, что на первом сеансе они снова переругались, дальше дело пошло на лад.