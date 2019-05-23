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Киноафиша Сериалы Секта Сезоны Сезон 1 Серия 1

Секта 2019 1 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 23 мая 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 23 мая 2019
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 23 мая 2019
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 23 мая 2019
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 23 мая 2019
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 23 мая 2019
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 23 мая 2019
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 23 мая 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Секта» родители девушки по имени Ника, которая пропала более двух лет назад, просят депрограммеров вывести девушку из опасной секты. Специалисты храбро берутся за крайне опасное и во всех смыслах непростое дело...

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