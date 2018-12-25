В 5 сезоне 22 серии сериала «СашаТаня» Таня вновь пытается перевоспитать своего нерадивого супруга. На этот раз с помощью специального учебника… по дрессировке животных. Интересно, что скажет Саша, когда узнает, какие методы использует жена?
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