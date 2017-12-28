В 4 сезоне 27 серии сериала «СашаТаня» главные герои удивляют зрителей раскрытием своих характеров. В семье Сергеевых, как и во многих других российских семьях, есть секреты. Но что если об этих тайнах узнает не тот человек? Или даже два человека?