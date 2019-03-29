В 3 сезоне 2 серии сериала «Диета из Санта-Клариты» Джоэл и Шейла налаживают отношения с рыцарем Сербии, чтобы отвести от себя подозрения. Эбби с Эриком продолжают избавляться от любых зацепок, которые могут свести к ним расследование агента ФБР.