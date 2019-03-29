В 3 сезоне 1 серии сериала «Диета из Санта-Клариты» Хэммонды получают анонимное предостережение о приближении сербских рыцарей, цель которых — уничтожать нежить. В то же время Шейла хочет пользоваться дружбой с Энн, а Джоэл категорически против.