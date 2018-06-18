Меню
Садовое кольцо 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Садовое кольцо
Киноафиша Сериалы Садовое кольцо Сезоны Сезон 1

Садовое кольцо 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 июня 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Садовое кольцо»

В 1 сезоне сериала «Садовое кольцо» исчезает юноша из благополучной семьи. Однажды Илья просто перестаёт отвечать на звонки, а никто из знакомых не знает, где он может быть. Его мать Вера оставляет привычный образ жизни и бросает все силы на поиски сына. В ходе расследования всплывают другие подробности о жизни семьи Смолиных. У мужа давний роман с родной сестрой Веры, а друзья семьи слишком тесно завязаны с их бизнесом. Сын много месяцев скрывал от родителей отчисление из университета, а все деньги тратил на новую девушку.

Рейтинг сериала

0.0
5.9 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Садовое кольцо» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
18 июня 2018
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
19 июня 2018
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
20 июня 2018
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
21 июня 2018
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
22 июня 2018
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
23 июня 2018
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
25 июня 2018
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
26 июня 2018
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
27 июня 2018
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
28 июня 2018
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
29 июня 2018
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
30 июня 2018
