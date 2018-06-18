В 1 сезоне сериала «Садовое кольцо» исчезает юноша из благополучной семьи. Однажды Илья просто перестаёт отвечать на звонки, а никто из знакомых не знает, где он может быть. Его мать Вера оставляет привычный образ жизни и бросает все силы на поиски сына. В ходе расследования всплывают другие подробности о жизни семьи Смолиных. У мужа давний роман с родной сестрой Веры, а друзья семьи слишком тесно завязаны с их бизнесом. Сын много месяцев скрывал от родителей отчисление из университета, а все деньги тратил на новую девушку.