Во 2 сезоне сериала «Править миром» после исчезновения Уитни с собственного девичника девочки пытаются помочь ей разобраться в себе. Сонди, Элла и Рене предлагают ей обратиться к известному психотерапевту из верхнего Вест-Сайда, который имеет репутацию прямолинейного и сообразительного человека. Но их инициатива приходит к неожиданным последствиям. Сонди и Мэтью устраивают вечеринку для своих коллег. Элла делает выбор в пользу карьеры, который имеет поразительные последствия в ее личной жизни. Рене также решается на отчаянный шаг, который может перевернуть ее привычный мир, и последствия не заставляют себя ждать.