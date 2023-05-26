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Править миром 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Править миром
Киноафиша Сериалы Править миром Сезоны Сезон 2

Run the World
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Править миром»

Во 2 сезоне сериала «Править миром» после исчезновения Уитни с собственного девичника девочки пытаются помочь ей разобраться в себе. Сонди, Элла и Рене предлагают ей обратиться к известному психотерапевту из верхнего Вест-Сайда, который имеет репутацию прямолинейного и сообразительного человека. Но их инициатива приходит к неожиданным последствиям. Сонди и Мэтью устраивают вечеринку для своих коллег. Элла делает выбор в пользу карьеры, который имеет поразительные последствия в ее личной жизни. Рене также решается на отчаянный шаг, который может перевернуть ее привычный мир, и последствия не заставляют себя ждать.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Править миром График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Отложенная мечта A Dream Deferred
Сезон 2 Серия 1
26 мая 2023
Медовый месяц закончился Honeymoon's Over
Сезон 2 Серия 2
2 июня 2023
Вернемся к делу Back to Business
Сезон 2 Серия 3
9 июня 2023
Так говорит мой новый психотерапевт... My New Therapist Says...
Сезон 2 Серия 4
16 июня 2023
Возвращение на родину Homecoming
Сезон 2 Серия 5
23 июня 2023
Новая надежда A New Hope
Сезон 2 Серия 6
30 июня 2023
Ярость в Гарлеме A Rage in Harlem
Сезон 2 Серия 7
7 июля 2023
Без сожалений No Regrets
Сезон 2 Серия 8
14 июля 2023
График выхода всех сериалов
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